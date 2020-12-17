Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

17.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:43
Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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