Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı