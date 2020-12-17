Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı
17.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:43
Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı