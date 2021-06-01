Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı.

Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Fransa'ya kaçak yollarla girmek isteyen Iğdırlı vatandaş, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu
Fransa'ya kaçak yollarla girmek isteyen Iğdırlı vatandaş, nehirde akıntıya kapılarak kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Mustafa Şentop Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Alişan Murat Boz Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:39:11. #1.15#

title