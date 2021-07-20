Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris'teki konutunun yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangın korkuttu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris'teki konutunun yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangın korkuttu.

Fransa'nın Fransa Başbakanı Jean Castex Paris'teki Matignon Sarayı'nın yakınlarındaki bir binada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının Matignon Sarayı ulaşmadığını vurgulanırken, yaralı ve ölü olmadığını belirti. İtfaiye ekipleri, yangının meydana geldiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alınırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma sürüyor.

-İHA-

Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı Castex'in konutu yakınında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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