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Son dakika haberi... Formula 1 takımı Williams, 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek

Gelen son dakika haberlerine göre Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.

Son dakika haberi... Formula 1 takımı Williams, 2021'de yola Russell ve Latifi ile devam edecek
16.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:00

Formula 1 takımlarından Williams, 2021'de mevcut pilotları George Russell ve Nicholas Latifi ile yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, gelecek sezon Büyük Britanyalı Russell ve İran asıllı Kanadalı Latifi ile yarışmaya devam edileceği duyuruldu.

Daha önce F2 şampiyonu olan 22 yaşındaki Russell 2019'da, 25 yaşındaki Latifi ise sezon başında Williams'a katılmıştı.

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Kaynak: AA

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