Son dakika haberi: Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

05.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:54
Son dakika haberi: Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı

Son dakika haber... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden McLaren'in sürücüsü Lando Norris'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden McLaren'in sürücüsü Lando Norris'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

McLaren takımından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sürdüren 21 yaşındaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardından Kovid-19 testine girdiği ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Geçen sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Büyük Britanyalı pilot, 14 gün boyunca karantina altında kalmasının ardından takımının antrenman kampına katılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fikri Sağlar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Eser Yenenler
Spor Arda Turan Erol Bulut Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:54:35. #1.14#
title