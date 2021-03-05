Son dakika haberi | Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını Kovid-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek
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Son dakika haberi | Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını Kovid-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek

05.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:04
Son dakika haberi | Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını Kovid-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.

Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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