Son dakika haberi | Foça'daki yangın büyük ölçüde kontrol altında

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 5 saati aşkın çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 5 saati aşkın çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi yakınında bulunan alanda henüz bilinmeyen sebepten çıktı. İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale gerçekleştirdi.

Büyük ölçüde kontrol altında

Öte yandan, saat 21.00 sıralarında etrafı çevrilen ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirlenen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın devam etmesi sebebiyle ekiplerin dikkatli çalışması devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı