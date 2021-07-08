Florida'da çöken binada can kaybı 60'a yükseldi
ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ayükseldi.
ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ayükseldi.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 14 günün ardından canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle sona erdirildi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını kaydederek, hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini aktardı. Cava, 80 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı