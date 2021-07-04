Son dakika haberi | Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi

Son dakika haberi | Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Bölgede çökme tehlikesi bulunan başka bir bina da gece saatlerinde tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla toplam can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanların sayısının 126'ya düştüğünü duyurdu. Cava, "Bu çok, çok iyi bir haber. Yetkililer sürekli kayıp listeyi gözden geçiriyor. Sayılar daha da değişebiliyor" ifadelerini kullandı. Cava, kısmen çöken binanın tamamen yıkılmasına karar verildiğini, ancak yıkım tarihinin henüz belli olmadığını aktardı.

Bölgedeki başka bir bina da tahliye ediliyor

Surfside'deki binanın çökmesi ardından bölgeye denetim için gelen yetkililer, çöken binaya yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki "Crestview Towers" adlı binada yapısal ve elektriksel olarak sorunlar bulunduğunu ve güvensiz olduğunu tespit etti. Yetkililer, 49 yıllık binanın sakinleri için tahliye emri verdi. Tahliye edilen binanın sakini Harold Dauphin, "Binanın yaşamak için güvenli olmadığını ve bunun acil bir tahliye olduğunu söylediler. Daha önce böyle bir şey hiç duymadım. Giysiler ve bazı elektronik cihazları alıp çocuğumla evden çıktık. Surfside'da ne olduğunu hatırlayarak duruma karşı anlayışlı davrandık" ifadelerini kullandı. - FLORIDA

Son dakika haberi | Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Ezgi Mola Kemal Sunal
Spor Diego Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 01:10:25. #1.14#

title