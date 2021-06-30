Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi

Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin enkazdan 12. kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 149 kişinin halen kayıp durumda olduğunu duyurdu. Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını aktardı.

Biden, Florida'ya gidecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yarın bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu. - FLORIDA

Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Florida'da çöken binada can kaybı 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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