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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haberi: flash

10.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:24
Son dakika haberi: flash

Bir son dakika haberine göre Flash!İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 00­16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"

Flash!

İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 00­16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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