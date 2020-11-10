Son dakika haberi: flash
10.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:24
Bir son dakika haberine göre Flash!İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 0016: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"
Flash!
İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 0016: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı