Son dakika haberi: flash

Bir son dakika haberine göre Flash!İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 00­16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"