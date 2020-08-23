Son dakika haberi | flash! Son dakika gündem haberine göre Flash!!Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Flash!! Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

Kaynak: DHA