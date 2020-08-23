Son dakika haberi | flash!

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Son dakika gündem haberine göre Flash!!Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
23.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:04
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Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
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Kaynak: DHA