Son dakika haberi | flash Gelen son dakika haberine göre Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Flash!! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alınırken, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: DHA