Son dakika haberi | flash

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Gelen son dakika haberine göre Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:08
Flash!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alınırken, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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Kaynak: DHA