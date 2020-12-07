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Son dakika haberi | FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

07.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:39
Son dakika haberi | FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

Son dakika haberleri... İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nin 2021 yılı toplantısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mayıs ayında Singapur'da düzenleneceği açıklandı.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu Zirvesi'nin 2021 yılı toplantısının koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mayıs ayında Singapur'da düzenleneceği açıklandı.

- Singapur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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