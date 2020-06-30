Son dakika haberi: FLAŞ / 5 Son dakika haberlerine göre Ak Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk yönetimidir.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk yönetimidir. Güney Kıbrıs'ın Türkiye tarafından muhatap alınması diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye'ye karşı şununla bununla hareket etmeniz Türkiye'nin tavrını değiştirmez. Bu mahalle dayanışması gibi konulara biz gelmeyiz. Hukuk ve hakkaniyetle hareket ediyoruz ama Türk donanması ile şaka yapılmaz. Bu sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar.

Kaynak: DHA