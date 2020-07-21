Son dakika haberi | flaş//3 Son dakika güncel haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu teklifle yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımını getiriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu teklifle yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımını getiriyoruz. Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de bir temsilcilik oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu temsilciliğe de sorumluluklar getiriyoruz. Temsilcilik kurmayanlara yaptırımlar getiriyoruz ve para cezası verilecek. Teklifi MHP ile ortak imza ile sunacağız.

Kaynak: DHA