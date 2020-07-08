Son dakika haberi: flaş//3 Son dakika güncel haberine göre Numan Kurtulmuş (Anket sonuclarına göre Ak partinin oy kaybetmesi) Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz.

Numan Kurtulmuş (Anket sonuclarına göre Ak partinin oy kaybetmesi) Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında nerdeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir destegi söz konusudur. Ak partinin oy kaybı söz konusu degildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

Kaynak: DHA