Son dakika haberi: FLAŞ / 3 Gelen son dakika haberine göre Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Bataklık operasyonu) Bu bataklıkla mücadelede tarihi bir adımdır.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Bataklık operasyonu) Bu bataklıkla mücadelede tarihi bir adımdır. Operasyonda 70 milyon liraya el konuldu. Bugün ilan edilen operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Uluslararası işbirliğini uyuşturucuyla mücadele konusunda ne kadar etkili yürüttüğümüzü göstermektedir.

Kaynak: DHA