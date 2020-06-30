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Son dakika haberi: FLAŞ / 3

Gelen son dakika haberine göre Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Bataklık operasyonu) Bu bataklıkla mücadelede tarihi bir adımdır.

Son dakika haberi: FLAŞ / 3
30.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:27

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Bataklık operasyonu) Bu bataklıkla mücadelede tarihi bir adımdır. Operasyonda 70 milyon liraya el konuldu. Bugün ilan edilen operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Uluslararası işbirliğini uyuşturucuyla mücadele konusunda ne kadar etkili yürüttüğümüzü göstermektedir.


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Kaynak: DHA

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