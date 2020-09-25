Son dakika haberi: FLAŞ/2
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Son dakika haberi: FLAŞ/2

25.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:37
Son dakika haberi: FLAŞ/2

Son dakika haberi... Bakan Koca: Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.

Bakan Koca: Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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