Son dakika haberi: FLAŞ/2
25.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:37
Son dakika haberi... Bakan Koca: Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.
Bakan Koca: Koronavirüse karşı aldığımız önlemleri uygularsak influenza isimli gripten de korunuzu. Aynı anda iki virüsle mücadele etmek zorunda kalmayız. Karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisine de yetecek üç tedbir var: temizlik, maske ve mesafe.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı