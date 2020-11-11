Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."

11.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:48
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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