Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."
11.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:48
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı