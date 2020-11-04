Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 558'e yükseldi
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 558'e yükseldi

04.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:24
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 558'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 144 bin 416 testten 2 bin 391 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 77 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 558'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 144 bin 416 testten 2 bin 391 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 1841 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, toplam hasta sayısı 384 bin 509, toplam vefat sayısı 10 bin 558, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 464, toplam iyileşen hasta sayısı 330 bin 665 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'SAĞLIK PERSONELİMİZ YORGUN DÜŞMEMELİ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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