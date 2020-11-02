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02.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:04
Son Dakika | FLAŞ

Son dakika haber: Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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