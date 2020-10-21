Son dakika haberi: FLAŞ

21.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:51
Son dakika gündem haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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