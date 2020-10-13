Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
13.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:00
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı