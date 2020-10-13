Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

13.10.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:00
Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Şevval Sam Yekta Kopan Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Vitor Hugo Erol Bulut Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Rusya Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:00:47. #1.15#
title