Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

11.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.10.2020 23:24
Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1212 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat eden kişi sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ise il genelinde son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında bariz bir artış gözlemlendiğini bildirdi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 976 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Adıyaman'da son 2 günde 171 ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Ağrı'da, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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