Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında (2)
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Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında (2)

27.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:28
Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında (2)

İZMİR MENDERES'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İZMİR MENDERES'TEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün saat 17.07'de başlayıp ilerleyen saatlerde rüzgarın etkisiyle Balıkesir İvrindi ilçesi sınırlarına sirayet eden orman yangınımız Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımızın canına ve malına bir zarar gelmemiştir. Tekrar geçmiş olsun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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