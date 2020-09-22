Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video... Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kaynak: Anadolu Ajansı