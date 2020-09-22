Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
22.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı