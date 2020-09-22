Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video...
22.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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