İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
19.09.2020 09:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:06
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi.
Kaynak: DHA
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