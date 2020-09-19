FLAŞ İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157'ye yükseldi.

Kaynak: DHA