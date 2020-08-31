Son dakika haberi... flaş

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Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz.
31.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:52
Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesini ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz.
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Kaynak: DHA