Son dakika haberi... flaş Son dakika haberi... Bakan Selçuk: Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV'mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.

Bakan Selçuk: Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV'mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.

Kaynak: DHA