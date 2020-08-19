Son dakika haberi! FLAŞ Son dakika haberi: Bakan Koca: Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti.

Bakan Koca: Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

Kaynak: DHA