Son dakika haberi | flaş
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
17.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınmış, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA