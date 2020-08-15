Son dakika haberi: FLAŞ

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Son dakika haberleri: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
15.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:30
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!
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Kaynak: DHA