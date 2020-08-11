Son dakika haberi! FLAŞ Son dakika güncel haberi: Bakan Albayrak: Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum.

Bakan Albayrak: Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyiki varsın Eren!

Kaynak: DHA