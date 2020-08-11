Son dakika haberi! FLAŞ

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Son dakika güncel haberi: Bakan Albayrak: Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum.
11.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:30
Bakan Albayrak: Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyiki varsın Eren!
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Kaynak: DHA