Son dakika haberi... FLAŞ

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.
13.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Azerbaycan'ın daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.
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Kaynak: DHA