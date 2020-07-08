Son dakika haberi... FLAŞ Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Grip aşısını herkes için değil riskli grup için önerdiğimizi biliyorsunuz. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla talep içinde olduğunu düşünüyoruz.

Bakan Koca: Grip aşısını herkes için değil riskli grup için önerdiğimizi biliyorsunuz. Bu yıl geçen yıla göre daha fazla talep içinde olduğunu düşünüyoruz. Siparişimizi verdik. Geçen yıldan daha fazla grip aşısı siparişi verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.

Kaynak: DHA