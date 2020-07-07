Son dakika haberi | FLAŞ Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 50 bin 545 olurken, bin 53 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 250'a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 297 kişi iyileşti.

Kaynak: DHA