Son dakika haberi | FLAŞ

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Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
07.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:12
Sağlık Bakanı Koca, 7 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 50 bin 545 olurken, bin 53 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 250'a yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 297 kişi iyileşti.
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Kaynak: DHA