Son dakika haberi! flaş

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Son dakika habere göre TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandıGizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı.
07.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:00
TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandı
Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.
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Kaynak: DHA