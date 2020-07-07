Son dakika haberi! flaş Son dakika habere göre TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandıGizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı.

TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oylama tamamlandı Gizil yapılan ilk oylamada Mustafa Şentop (AK Parti) 324, Haluk Koç (CHP) 131, Erol Katırcıoğlu (HDP) 50, Hüseyin Filiz (İYİ Parti) 34, Erkan Baş (TİP) 9 oy aldı. İlk tur oylamada adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluk olan 400 oy alamadı. Başkanlık seçimi için 2. Tur oylamaya geçildi.

Kaynak: DHA