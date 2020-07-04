Son dakika haberi... flaş
Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.
04.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:34
SAKARYA'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA