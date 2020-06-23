Son dakika haberi | flaş

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Son dakika haberi... MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.
23.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:11
MSB: Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 m mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir.
Kaynak: DHA