Son dakika haberi... FLAŞ

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Gelen son dakika haberlerine göre konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
03.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:18
konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
Kaynak: DHA