Son dakika haberi | FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi
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Son dakika haberi | FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi

18.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:40
Son dakika haberi | FKÖ Genel Sekreteri, Kovid-19 tedavisi için İsrail hastanesine nakledildi

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, durumunun kötüleşmesi üzerine İsrail'deki bir hastaneye nakledildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, durumunun kötüleşmesi üzerine İsrail'deki bir hastaneye nakledildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 8 Ekim'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden 65 yaşındaki Ureykat'ın sağlık durumu kötüleşti.

Bunun üzerine Filistin yönetimi, Ureykat'ın tedavisine İsrail'deki bir hastanede devam edilmesi için İsrail yönetimine talepte bulundu.

Gelen olumlu cevabın ardından İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na ait bir ambulans Ureykat'ı işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden alarak Tel Aviv'deki bir hastaneye getirdi.

2012'de kalp krizi, 2017'de de akciğer nakli olması nedeniyle Ureykat, Kovid-19 salgınında yüksek risk grubunda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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