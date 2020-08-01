Son dakika haberi! fizy'den bayrama özel yeni listeler Son dakika haberi... Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin, Premium kullanıcıları için hazırladığı yaz temalı 10 yeni müzik listesi, yaz boyunca dinlenebilecek.

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin, Premium kullanıcıları için hazırladığı yaz temalı 10 yeni müzik listesi, yaz boyunca dinlenebilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy, bu bayramda da kullanıcılarını yalnız bırakmıyor. fizy Premium kullanıcılar için Kurban Bayramı'na özel, yaz temalı 10 yeni liste hazırlandı.

Kullanıcıları bayram tatilinde pozitif ve enerji dolu şarkılarla bir araya getirmeyi amaçlayan listeler hem yerli hem yabancı şarkıcı ve grupların parçalarından oluşuyor.

Her listede 30'u aşkın parça bulunuyor. Yerli listelerde Zeynep Bastık, Sertab Erener, Emir Taha ve Sezen Aksu gibi sanatçılar yer alırken, yabancı listelerde de Katy Perry, Troye Sivan, Kygo ve Jessie Ware gibi şarkıcıların hitleri bulunuyor. Yazın bütün enerjisini ve sıcaklığını yansıtan listeler yaz boyu müzikseverlerin her anına eşlik edecek.

Kullanıcılarına bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy'de; yüksek ses kalitesi, konser kayıtları, yerli ve yabancı şarkıcıların başka hiçbir platformda yer almayan performansları yayınlanıyor.

fizy kullanıcıları her gün 7 milyondan fazla içeriğin yanı sıra, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile de dinleme alışkanlıklarına yönelik hazırlanan yeni şarkı listelerine ulaşabiliyorlar.

Kaynak: AA