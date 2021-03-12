Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
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Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu

12.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:12
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu

Son dakika habere göre Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

Korona virüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu. Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi.

"Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var"

Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli'deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şuan 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık" dedi.

"Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz"

Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, "Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda. Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz" diye konuştu

"Yatırım aracı olarak düşünüyorum"

Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek," Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir. Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu
Son dakika haberi | Fiyatlar düşünce yatırımcılar kuyumcuların yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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