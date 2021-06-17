Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu

Son dakika haberlerine göre Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.