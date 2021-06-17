Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu
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Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu

Son dakika haberi... Fırtına yangına neden oldu, 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili alan kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.

Malatya'da fırtına yangına neden olurken, 6 şahsa ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangınlar, Yazıhan ilçesi Koşar Mahallesi'nde 6 vatandaşa ait bahçe ve tarlalarda meydana geldi. Aşırı rüzgardan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 6 vatandaşa ait ait toplam 98 kayısı ağacı ile 18 dönüm ekili arpa kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başaltıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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