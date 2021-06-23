Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi
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Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi

Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın ilçelerinde kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın ilçelerinde kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar ve bağlar devrildi, elektrik telleri koptu. Fırtınanın çatıyı uçurma anları kameralara yansıdı.

Manisa'da kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçe savaş alanına dönerken onlarca ağaç devrildi, çatılar yerinden uçtu. Gölmarmara ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatında fırtına anları işçiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren fırtınada okulun çatısının uçması kameralara yansırken uçan parçalar ve tehlike oluşturan çatı parçaları Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölmarmara ekipleri tarafından alındı.

(İHA)

Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi
Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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