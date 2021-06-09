Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
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Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl'de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.

İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/ İHA)

Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu
Bingöl'de fırtına atölyenin çatısını uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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