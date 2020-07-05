Son dakika haberi... Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu
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Son dakika haberi... Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına yağmurla birlikte evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi.

Son dakika haberi... Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu
05.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:53

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına yağmurla birlikte evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi.

Alaşehir'de akşam saatlerinde esen fırtına, Beşeylül Mahallesi Osman Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan sac çatıyı uçurdu. Çatı, boş bir araziye uçarken ev sahibi Asım Yenen, "Ne olduğunu anlayamadık, birden çıkan rüzgarın etkisiyle çatı yere düştü. Allah'tan boş arsaya düştü" dedi.

İstasyon Mahallesi Bağkent sitesinde de bir çınar ağacı G.S.'ye ait park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Belediye ekipleri ağaçları kesip temizleyerek, otomobili ağacın altından çıkardı. Akkeçili Mahallesi mevkiinde Necip Özdemir'e ait 5 dekar bağ alanı ise direkleriyle birlikte yere yatarken, Mehmet Özdemir'e ait bağın iki sırası da devrildi, Lisan Uysal'a ait şeftali, ceviz ve erik ağaçları da fırtınadan zarar gördü. Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum. Birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur ağaçları devirdi. Meyveleri yere döktü. Kendimi evin içine zor attım." diyerek fırtınanın şiddetini anlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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