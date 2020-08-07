Son dakika haberi... Fırından sadaka kutusu hırsızlığı kamerada
Son dakika güncel haberi: SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, fırına gelen 3 kişinin, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
07.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:03
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, fırına gelen 3 kişinin, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çalma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yalı Mahallesi Plaj Yolu üzerinde bulunan Y.E.'ye ait fırına, pazar günü ekmek alma bahanesiyle gelen 3 kişi, tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören fırın işletmecisi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde çalındığını gördü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüleri inceleyip, sadaka kutusunu çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: DHA