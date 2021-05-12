Son dakika haberi | Fırat Üniversitesi Hastanesinde Hemşireler Günü kutlandı
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Son dakika haberi | Fırat Üniversitesi Hastanesinde Hemşireler Günü kutlandı

Son dakika haberi | Fırat Üniversitesi Hastanesinde Hemşireler Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde, Hemşireler Günü kutlandı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde, Hemşireler Günü kutlandı.

Hastane yönetimi, Hemşireler Günü dolaysıyla servisleri ziyaret ederek hemşirelere çiçek verdi.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gönen, hemşirelik mesleğinin tarih boyunca hiçbir dönemde kolay olmadığını söyledi.

Bu özel günde de hastanede çalışan hemşireleri ziyaret ederek yalnız olmadıklarını gösterdiklerini anlatan Gönen, şöyle dedi:

"Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek, onların görevi hastalara sadece ilaç verip tansiyon ölçmek değil, hastaların acılarını dindirmeye çalışmaktır. Hastalara şefkat ile dokunuyorlar. Bu yüzden hemşire arkadaşlarımız bizim için çok değerli, onların gününü kutluyoruz."

Başhemşire Nurcan İnci de bu güzel günde kendilerini ziyaret ettikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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